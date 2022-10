A L’ENSEIGNE DES MAÎTRES Cité de la musique Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

♫♫♫ Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille 13232 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Une soirée ouverte au jazz, au hip-hop et aux musiques actuelles mariant compositions personnelles, improvisations et célèbres standards. Tous les professeurs – transmettent leur passion dans les ateliers d’instruments, de jazz band, de hip-hop et d’improvisation – sont sur scène ce soir. Plus connus avec leurs propres groupes ou lorsqu’ils sont conviés par d’autres formations, les musiciens-enseignants nous dévoilent leur talent.

Wim WELKER & Jeff KELLNER (Guitare), Patrick SEMINOR (Guitare, voix), Édouard THOMMERET (Saxophone), Yves LAPLANE & José ASSA (Piano), Gilles ALAMEL, Pierre- Auguste BONA & Nicolas AUREILLE (Batterie), Alain RAGEOT (Basse), Manu FALLA & Joseph CRIMI (Basse, contrebasse), MICFLOW (Beatbox), Dj PH (Beatmaking), Dj SAMY (Djing), K-MELEON (Rap)

Cité de la Musique, Auditorium

4 rue Bernard du Bois – Marseille 1er

