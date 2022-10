Entre Europe & Amérique du nord Cité de la musique Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Un pont jeté entre l'Amérique du Nord et l'Europe, sous la forme d'un voyage autour de la musique du XXe siècle, des deux continents. On entendra les oeuvres de l'américain Gary Schocker, du mexicain Samuel Zyman, de l'anglaise Madeleine Dring, de l'allemand Emil Kronke ou du français Jacques Ibert, et même celles du hollandais Hermann Beeftink qui réalisa la parfaite synthèse entre le Nouveau Monde et notre vieux continent, puisqu'il devint compositeur pour le septième art à Hollywood !

Caroline BOIROT (Piano), Barbara TITEUX et Yann LE CORRE (Flûtes)

Cité de la Musique, La Magalone

245BIS Bd Michelet – Marseille 9eme

