FESTIVAL LA NUIT DES GRIOTS: ́ ́ & + Cité de la musique, 12 mai 2023, Marseille.

FESTIVAL LA NUIT DES GRIOTS: ́ ́ & + Vendredi 12 mai, 20h00 Cité de la musique 13 / 17€

Exceptionnel ́ & pour la première fois à Marseille… et c’est le Festival La Nuit Des Griots qui vous l’offre.

Bassékou Kouyaté ou » ́ » est originaire des rives du fleuve Niger, sa musique fait rimer Afrique et électrique, tradition et innovation…

Il crée, avec la puissante chanteuse griotte Amy Sacko, une formation inhabituelle constituée d’un quatuor de guitares traditionnelles maliennes, les n’goni.

« Bassekou Kouyate se hisse parmi les plus grands “libérateurs” de la musique malienne. »

En 1ère partie de cette soirée unique, un pur moment de grâce avec un chœur marseillais à l’identité bien marquée : .

C’est un ensemble de femmes d’origine comorienne créé à Marseille qui revisite le riche patrimoine des chants traditionnels de l’archipel des Comores.

́ : Ambiance

▬ INFOS PRATIQUES :

-> 1ère partie

▬ &

Pour écouter un extrait : https://youtu.be/9xp1XWmJ_Wo

Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille 13232 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T20:00:00+02:00 – 2023-05-12T23:30:00+02:00

