Flamenco Azul: PEPE FERNANDEZ Cité de la musique, 8 avril 2023, Marseille.

Flamenco Azul: PEPE FERNANDEZ Samedi 8 avril, 20h30 Cité de la musique

15 / 10€

Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille 13232 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Cautivao

Virtuose fougueux, Pepe Fernández est sans aucun doute la fierté de tous les Flamencos de France. On parle de lui comme étant la tête de proue d’un phénomène qu’on ne peut plus arrêter : les créations flamencas de premier plan, en dehors de l’Espagne et ouvertes aux quatre vents de la modernité.

Et pour notre festival, il nous propose un concert entouré d’artistes espagnols qu’il admire. Tous des têtes d’affiche : Rafael de Utrera, Los Mellis, Nene Maya et Jacobo Sanchez.

Un flamenco de haut vol en toute simplicité. Une musique vraie, qui va droit au coeur.

Avec la sortie de son nouvel album « Cautivao », Pepe Fernandez, fort d’une carrière riche de partages et de collaboration, parvient, grâce à son tallent, à prouver que le flamenco n’a pas de frontière.

la guitare : Pepe Fernández

chant : Rafael de Utrera

cœurs : Los Mellis

percussions : Jacobo Sanchez

Basse : Nene Maya

Cité de la Musique, Auditorium

4 rue Bernard du Bois – Marseille 1er

15€ / 10€



2023-04-08T20:30:00+02:00

2023-04-08T22:30:00+02:00