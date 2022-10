LOUP UBERTO ET ETIENNE FOYER Cité de la musique Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

LOUP UBERTO ET ETIENNE FOYER Cité de la musique, 7 avril 2023, Marseille. LOUP UBERTO ET ETIENNE FOYER Vendredi 7 avril 2023, 19h30 Cité de la musique

12 / 8€

♫♫♫ Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille 13232 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Musique aux façons indécises, écriture silencieuse, images blanches, bruitismes et chansons. Loup Uberto explore les mélodies traditionnelles du nord de l’Italie, enregistre des documents sonores curieux : musique « brute » cubaine, carnets de voyages est-européens, des chants kurdes de Syrie. Le label Le Saule amorce des gestes envers la chanson française. Etienne Foyer s’est spécialisé dans la pratique de la sonorisation de concert. Il conçoit le son comme un flux d’énergie qui lie artistes et publics et envisage son rôle comme celui d’un passeur expérimenté qui joue en direct avec cette matière en mouvement.

Loup UBERTO (Téléphones mobiles, tamburelli, transistors radios courtcircuités, chants médiévaux et populaires d’Italie du nord, cornemuses, orgues à bouche), Etienne FOYER (Sonorisation)

Chambres é-laboratoires, un dispositif qui permet au spectateur privilégié de découvrir une œuvre progressivement, l’instant de la création, le processus de fabrication musicale.

Cité de la Musique, Auditorium

4 rue Bernard du Bois – Marseille 1er

12€ / 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T19:30:00+02:00

2023-04-07T22:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Cité de la musique Adresse 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Cité de la musique Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Cité de la musique Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

LOUP UBERTO ET ETIENNE FOYER Cité de la musique 2023-04-07 was last modified: by LOUP UBERTO ET ETIENNE FOYER Cité de la musique Cité de la musique 7 avril 2023 Cité de la musique Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône