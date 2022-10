FANNY LASFARGUES Cité de la musique Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

♫♫♫ Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille 13232 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Le chemin de construire Les artistes utiliseront le dispositif comme outil d’expérimentation : être à vue ou caché, être audible ou dissimulé, à la fois d’elles mêmes et du public, cela permet ainsi l’observation de l’incidence de l’Autre dans le processus de création. Fanny Lasfargues est une musicienne improvisatrice et compositrice diplômée de la classe de jazz et musiques improvisées du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Avec ses instruments-monde, elle crée une poésie bruitiste teintée du groove-transe de la musique africaine. Elsa Noyons est artiste plasticienne, diplômée de la Haute École des Arts du Rhin de Strasbourg. S’ancrer dans le territoire, questionner le paysage, provoquer la rencontre : son travail par la performance, le dessin, le textile ou le son naît toujours d’une démarche exploratoire.

Fanny LASFARGUES (Basse électro-acoustique, dispositif électronique), Elsa NOYONS (Art visuel)

Chambres é-laboratoires, un dispositif qui permet au spectateur privilégié de découvrir une œuvre progressivement, l’instant de la création, le processus de fabrication musicale.

