♫♫♫ Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille 13232 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur La flûtiste franco-syrienne Naïssam Jalal nous convie pour cette chambre é-laboratoire à une visite peu ordinaire des sculptures de Béatrice Kordon, réalisatrice, performeuse et plasticienne basée à Marseille. Où comment, dans les parcours du regard et du toucher auxquels invite la sculpture, la musique se substitue au guide pour nous faire imaginer un geste, nous rappeler un outil ou nous faire entendre une dimension immatérielle de la matière elle-même. L’inventivité foisonnante de Naïssam Jalal pourra ainsi « musiquer » les oeuvres de son invitée, et cette dernière livrer le parcours de ses pièces à un environnement sonore qui permettra de les aborder de façon inouïe.

Naïssam JALAL (Flûte, nay, voix), Béatrice KORDON (Sculptures sur bois, installation)

Chambres é-laboratoires, un dispositif qui permet au spectateur privilégié de découvrir une œuvre progressivement, l’instant de la création, le processus de fabrication musicale.

