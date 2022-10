ANN O’ARO Cité de la musique Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

♫♫♫ Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille 13232 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Gare à la voix de cette jeune réunionnaise qui jaillit, ardente, tel un fragment de roche en fusion tombé des flancs du Piton de la Fournaise ! Avec son trio, Ann O’aro compose une musique dont les couleurs valsent du séga mauricien au blues écorché, en passant par les musiques des Balkans. Sereine et lumineuse, accompagnée d’un trombone et de percussions, elle déroule sa poésie créole, qui évoque sans détours l’inceste, l’alcoolisme, la négation de la culture créole, les dangers du militantisme… Un maloya enflammé, passionné et engagé, à l’écriture sauvage, véritable manifeste poétique.

Ann O’ARO (Voix), Bino WARO (Roulèr, sati, pikèr), Teddy DORIS (Trombone)

Cité de la Musique, Auditorium

4 rue Bernard du Bois – Marseille 1er

15€ / 10€

