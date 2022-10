TRIABOLIQUES Cité de la musique, 11 mars 2023, Marseille.

TRIABOLIQUES Samedi 11 mars 2023, 20h30 Cité de la musique

112 / 8€

♫♫♫

Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille

Trois briscards du rock. Trois Anglais qui ont roulé leur bosse dans les domaines les plus divers. Ben Mandelson et Lu Edmonds ont créé dans les années 1980 le groupe 3 Mustaphas 3, qui ratissait large dans les sons latinos, méditerranéens et orientaux. Justin Adams, guitariste de Robert Plant (Led Zeppelin), a, lui, gardé un goût immodéré pour la chanson du Moyen-Orient sillonné avec ses parents diplomates. Ben, qui reste le responsable du label world historique GlobeStyle, joue de la mandoline, de la guitare hawaïenne, du banjo, du bouzouki, du kabossy malgache et j’en passe. Lu, l’ex-punk du groupe The Damned puis PIL, s’est beaucoup intéressé aux musiques tadjikes et kirghizes. Il se dédie ici aux luths saz et cümbüs. Tous trois se s’amusent apparemment bien à revisiter leur background folk et blues à l’aune de réminiscences afro-arabo-cubano-asiatiques… Une tempête savoureuse.

Justin ADAMS (Guitare, chant), Lu EDMONDS (Saz, cümbüs, guitare, chant), Ben MANDELSON (Guitare, bouzouki, tilinko, chant)

Cité de la Musique, Auditorium

4 rue Bernard du Bois – Marseille 1er

12€ / 8€



