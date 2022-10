DUO SABÎL Cité de la musique Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

DUO SABÎL Cité de la musique, 10 mars 2023, Marseille. DUO SABÎL Vendredi 10 mars 2023, 20h30 Cité de la musique

12 / 8€

♫♫♫ Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille 13232 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Sabîl, c’est l’histoire de deux artistes en route mais qui gardent la mémoire du point de départ. Ancrées dans le patrimoine arabe classique et nourries de mystique soufie, leurs créations explorent de nouvelles sonorité, de nouvelles couleurs, de nouveaux rythmes pour dérouter la tradition, la détourner vers des directions audacieuses ou inattendues. Délicatesse et puissance vibratoire touchent le public qui sent les deux musiciens, sur scène, respirer comme à l’unisson. Compagnons de route du Bela Quartett ou du contrebassiste de jazz Hubert Dupont, Sabil interroge notre musicalité comme il fait résonner la sienne.

Youssef HBEISCH (Percussions), Ahmad AL KHATIB (Oud)

Cité de la Musique, Auditorium

4 rue Bernard du Bois – Marseille 1er

12€ / 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T20:30:00+01:00

2023-03-10T22:30:00+01:00

