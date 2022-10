DUO BRAZBAZAR Cité de la musique Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

DUO BRAZBAZAR Cité de la musique, 4 mars 2023, Marseille. DUO BRAZBAZAR Samedi 4 mars 2023, 16h00 Cité de la musique

5€

♫♫♫ Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille 13232 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dehors JEUNE PUBLIC DÈS 4 ANS Deux musiciens font face à des objets étranges, dotés de possibilités musicales insoupçonnées. Perplexes, ils doivent puiser dans leur imagination et faire alliance pour les apprivoiser et jouer de leurs contraintes. Dehors arpente ce cheminement de l’enfance dans un spectacle où se reflète leur rapport aux sons, à la musique, et au-delà, de leur rapport aux autres, de la petite enfance à l’âge adulte.

Bastian PFEFFERLI et Jérémie ABT (Interprètes), Claire HEGGEN (Mise en scène), Claudine BERTOMEU (Scénographie), Théo MERIGEAU et Duo BRAZ BAZAR (Musiques), Eric BLOSSE (Lumières), Guillaume BONNET (Régie générale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T16:00:00+01:00

2023-03-04T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Cité de la musique Adresse 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Cité de la musique Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Cité de la musique Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

DUO BRAZBAZAR Cité de la musique 2023-03-04 was last modified: by DUO BRAZBAZAR Cité de la musique Cité de la musique 4 mars 2023 Cité de la musique Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône