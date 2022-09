Tendez l’oreille vers la CMD Cité de la Musique et de la Danse Soissons Catégories d’évènement: Aisne

Tendez l'oreille vers la CMD Vendredi 14 octobre, 09h00, 10h30, 13h30 Cité de la Musique et de la Danse

Cité de la Musique et de la Danse Cité de la Musique et de la Danse 02200 Soissons Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France

http://www.citedelamusique-grandsoissons.com/ Ultime projet de l’architecte Henri Gaudin, la CMD se trouve au cœur du nouvel aménagement du parc Gouraud, ancienne caserne requalifiée par Jean-Michel Wilmotte. Les lignes de l’édifice ont été pensées pour dialoguer avec celles de l’abbaye gothique Saint-Jean-des-Vignes qui lui fait face. On y retrouve donc tout le vocabulaire d’une église. La structure accueille un conservatoire qui dispense des cours de musique, chant et danse, mais également un auditorium pour les spectacles et un studio d’enregistrement. Pendant les Journées nationales de l’architecture, comment passer à côté de la Cité de la Musique et de la Danse ! Cette architecture contemporaine entièrement dédiée au son vous ouvre ses portes le temps d’une visite qui mettra les sens de vos élèves en éveil.

