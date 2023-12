La Nuit des Griots Cité de la Musique, Espace Hypérion, CMA Conception, Théâtre de l’Éolienne, Cité des Associations Marseille 1er Arrondissement, 8 avril 2024, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2024-04-08

fin : 2024-04-13

9e édition du Festival La Nuit Des Griots (NDG2024) ! vitrine de l’expression des cultures d’Afrique et du monde : rendez-vous en avril 2024..

Du 8 au 13 avril 2024, la nouvelle scène africaine s’invite à Marseille pour le festival La Nuit des Griots. Entre solo de kora, African Electro et transes envoûtantes, cette 9e édition est une invitation à danser et à s’évader …



RDV à la Cité de la Musique, à l’Espace Hypérion, au CMA Conception mais également au Théâtre de l’Éolienne, à la Cité des Associations et à l’Institut International des Musiques du Monde d’Aubagne.



Au programme : des soirées de voyage et d’immersion dans la culture oratoire et musicale mandingue, 6 concerts, mais également du conte, du cinéma, deux journées dédiées aux enfants, des animations gratuites et des conférences.



Bien que la tradition des Griots soit ancrée dans les cultures de l’Afrique de l’Ouest, elle est également présente dans d’autres parties de l’Afrique et a même influencé la musique et les histoires de la diaspora africaine dans plusieurs autres pays du monde. Dans ce sens, le Festival accueille cette année des artistes burkinabés, maliens, sénégalais, béninois mais également marocains et … marseillais !



Si le Festival en est à sa 9e édition, les grandes familles de Griots, elles, transmettent la parole et portent la musique depuis plus de sept siècles…





Programmation :



• Lundi 8 avril de 19h30 à 22h

Ouverture du festival

Cité des Associations – 93, La Canebière (1er)

Gratuit



• Mardi 9 avril de 20h à 22h

La Nuit de la Parole

Théâtre l’Eolienne – 5 rue Méolan et du père Blaize (1er)

Tarif : 10 €



• Mercredi 10 avril de 10h à 16h30

Spectacle et Ateliers

Journée Culturelle pour les Enfants

CMA Conception – 2 Rue Vitalis (5e)

Tarif : 14 €



• Mercredi 10 avril de 19h à 22h

Concerts : Jo Keita & Aurélia Perez : compositions afro-pop accompagnées au violon + Zar Électrik : les transes envoûtantes de l’African Electro

Espace Musical Hyperion – 2Bis Avenue du Maréchal Foch (4e)

Gratuit



• Jeudi 11 avril de 19h à 23h

Concerts : Adiouma Diabate et Yiriba : musique métissée fusion/mandingue + Teriba : groove moderne et contemporain aux rythmes traditionnels massé et tchink

Cité de la Musique – 4 Rue Bernard du Bois (1er)

Tarif : 17 €



• Vendredi 12 avril de 20h à 23h30

Concerts Kora : Salif Diarra : le Griot virtuose de la kora + Ballaké Sissoko : grand maître de la kora

Cité des Associations – 93, La Canebière (1er)

Gratuit



• Samedi 13 avril de 16h à 17h30

Ateliers

Journée Culturelle pour les Enfants

CMA Conception – 2 Rue Vitalis (5e)

Tarif : 14 €

Cité de la Musique, Espace Hypérion, CMA Conception, Théâtre de l’Éolienne, Cité des Associations

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-26 par Ville de Marseille