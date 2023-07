Visitez une ancienne citadelle et admirez la vue sur la vallée Cité de la Mothe-en-Bassigny Soulaucourt-sur-Mouzon, 16 septembre 2023, Soulaucourt-sur-Mouzon.

Cette ancienne place forte est aujourd’hui une agréable promenade. Afin de compléter votre balade, un dépliant de visite vous sera offert.

Cité de la Mothe-en-Bassigny Bourg, 52150 Soulaucourt-sur-Mouzon Soulaucourt-sur-Mouzon 52150 Haute-Marne Grand Est http://www.lamothe-bassigny.fr La ville est fondée en 1258 par Thiebaut II, comte de Bar. La ville se développe et devient le siège d’une sénéchaussée comprenant 29 villages dès le 13e siècle. En 1546, Chrétienne de Danemark, nièce de l’empereur Charles Quint, régente de Lorraine, décide de la construction d’une enceinte bastionnée, selon les nouveaux préceptes venus d’Italie, englobant les fortifications médiévales. Elle est doublée au début du 17e siècle.

Cette enceinte occupe alors une position stratégique et fera de La Mothe la seconde place forte de Lorraine après Nancy. Cependant, les rois de France ne tolèrent pas cette provocation à leur frontière. Après avoir subi trois sièges, en 1634, 1642-43 et 1644-45, l’enceinte bastionnée est ainsi totalement rasée en 1645 sur ordre de Mazarin et sa population dispersée, au mépris des articles de la capitulation signée.

Le site de l’ancienne cité est resté inoccupé depuis 1645.

Cette ancienne place forte est aujourd’hui une agréable promenade. Ce lieu offre depuis ses 506 mètres d’altitude, une époustouflante vue panoramique sur la vallée du Mouzon, sur les collines du Bassigny et sur 24 villages. La route d’accès part du centre de Soulaucourt-sur-Mouzon sur l’axe Neufchâteau-Lamarche, le trajet est fléché. L’accès peut également se faire par l’A31 : sortir à l’échangeur Bourmont-alentour, direction Neufchâteau.

© Geneviève Truong