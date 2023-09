La Formation fait sa rentrée Cité de la Jeunesse et des Métiers Bressuire Catégories d’Évènement: Bressuire

Deux-Sèvres La Formation fait sa rentrée Cité de la Jeunesse et des Métiers Bressuire, 27 septembre 2023, Bressuire. La Formation fait sa rentrée Mercredi 27 septembre, 10h00 Cité de la Jeunesse et des Métiers Entrée libre L’ERIP du Bocage Bressuirais, la Maison de l’Emploi du Bocage Bressuirais, la Région et Pôle Emploi Bressuire s’associe pour présenter l’offre de formation financée par la Région Nouvelle-Aquitaine sur le Nord Deux-Sèvres. Présence des centres : AFPA, IFI peinture, AFEC, La Colporteuse, GRETA, CFPPA, ECF, IRFREP, ISFAC, IFP-A et la Chambre des Métiers. Entrée libre de 10h à 16h sans interruption. Cité de la Jeunesse et des Métiers 7 place de la gare, bressuire Bressuire 79300 Bressuire Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « jjanneteau@mdebressuirais.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

formation bâtiment

