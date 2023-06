La FabriK à DécliK Cité de la Jeunesse et des Métiers Bressuire, 10 juillet 2023, Bressuire.

La FabriK à DécliK 11 – 13 juillet Cité de la Jeunesse et des Métiers Sur inscription

En partenariat avec l’association Osons Ici et Maintenant, l’Agglo2b organise la FabriK à DécliK, un festival des possibles qui rassemble pendant 3 jours une centaine de jeunes de tous horizons et des acteur·rices du territoire pour s’inspirer, mieux se connaître, créer des déclics et donner l’envie d’agir. Inscris-toi dès maintenant !

Les 3 jours sont rythmés par divers ateliers et rencontres :

la participation à un Parcours sur une thématique spécifique (expression artistique, connaissance de soi…) : 3 matinées de 3 heures pour favoriser le déclic et se mettre en « mode solution » ;

ds ateliers d’inspiration : pour découvrir des personnes avec des expériences de vie particulière qui viennent parler de ce qui les fait vibrer, et partager en petit groupe ;

des ateliers d’introspection : pour se reconnecter à soi et prendre confiance, à travers la méditation, du théâtre, de la danse, des techniques de développement personnel ;

des ateliers lâcher-prise : pour découvrir la liberté de faire, simplement et ensemble (dessin, musique, jeux…) ;

des rencontres avec des acteur·rices du territoire inspirant·es et engagé·es : élu·es, artistes, responsables d’associations, jeunes citoyen·nes engagé·es… ;

un temps de clôture qui arrive l’après-midi du jour 3 pour faire entendre sa voix, ses idées, ses rêves, ses envies !

Tu veux en savoir plus ? Découvre l’édition précédente en images et n’hésite pas à contacter l’équipe par téléphone au 05 49 80 48 84 ou par mail à l’adresse suivante : jeunesse@agglo2b.fr.

standret – Freepik