Conférence UPOP – 42ièmes vendanges, jamais 2 fois le même raisin.

Par Thierry Heydon (Ingénieur viticole, Œnologue, Vigneron Bio en Marmandais et consultant).

Le métier d’œnologue se décline selon toutes les attentes de la filière viti-vinicole. Après un rapide tour d’horizon sur la formation et les différentes façons d’exercer, Thierry Heydon vous parlera de son parcours singulier, de ses passions œnologiques et surtout d’un métier toujours renouvelé.

