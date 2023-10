Cultures urbaines – Spectacles avec la Compagnie Racines Carrées Cité de la dentelle et de la mode Calais, 13 mai 2023, Calais.

Cultures urbaines – Spectacles avec la Compagnie Racines Carrées Samedi 13 mai, 19h00 Cité de la dentelle et de la mode

Une performance dynamique et poétique de la compagnie Racines Carrées qui invite à la déambulation tout au long de la soirée. Où la danse hip hop est tantôt mise en orbite sur trampoline, tantôt alliée du sol évoluant au fil des salles. Où les impros rap et beatbox fusionnent avec le battement des métiers Leavers.

• Beatbox // à 19h, 20h, 21h et 22h – dans les galeries permanentes

• Improvisations slamées // à 19h15, 20h15, 21h15 et 22h15 : à partir d’objets proposés par le public (sortis du sac à main !) et par le musée – dans la galerie des professions

• Danse hip hop // à 19h30, 20h30, 21h30 et 22h30 : spectacle « 9.81 » avec deux artistes sur trampoline – auditorium

• Impromptus de danse // toute la soirée : deux danseurs de la Compagnie Racines Carrées croisent les univers de la danse avec les collections – dans les galeries permanentes

Cité de la dentelle et de la mode 135 quai du Commerce, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 00 42 30 http://www.cite-dentelle.fr https://www.facebook.com/citedentelle/ Située à Calais au coeur d’une authentique usine de dentelle du XIXe siècle, la Cité de la dentelle et de la mode est le musée de référence de la dentelle tissée sur métiers. A la fois musée de mode et musée industriel, ses vastes galeries présentent les techniques, la lingerie et la haute couture, les aspects les plus contemporains de ce textile haut de gamme.

Inventée dans l’Angleterre du XIXe siècle, la dentelle tissée sur métiers Leavers est aujourd’hui principalement fabriquée dans le nord de la France. Sophistiquée et innovante, elle contribue au renouvellement créatif de la mode et du luxe en lingerie, dans l’habillement et dans des domaines multiples.

La Cité dentelle est un lieu de mode incontournable. dans sa galerie des expositions, elle présente de grands couturiers ou de jeunes créateurs de renom (Cristóbal Balenciaga, Anne Valérie Hash, Iris Van Herpen, on aura tout vu). Quant à la galerie contemporaine, elle est dédiée à la scène foisonnante de la création contemporaine en textile et mode. Payant (entre 3 et 7 €) / Gratuité sous conditions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

©crédit WIDOR