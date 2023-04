Chant et danse avec l’artiste et la compagnie Koubi Cité de la dentelle et de la mode, 13 mai 2023, Calais.

La classe Histoire des Arts du lycée Pierre de Coubertin de Calais propose une restitution du travail qu’elle a mené avec l’artiste Gasandji (chant et percussion corporelle) et un danseur de la compagnie Hervé Koubi.

Un projet réalisé dans la cadre du Contrat Local d’Education Artistique « Impressions » de l’Agglomération Grand Calais Terres et Mers, avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France.

Cité de la dentelle et de la mode 135 quai du Commerce, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

©Agence ZOO / Arthur Bonifay