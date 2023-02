Démonstration de savoir-faire dentellier Cité de la dentelle et de la mode Calais Catégories d’Évènement: Calais

Démonstration de savoir-faire dentellier Cité de la dentelle et de la mode, 1 avril 2023, Calais. Démonstration de savoir-faire dentellier Samedi 1 avril, 10h00, 14h30 Cité de la dentelle et de la mode Démonstration de savoir-faire des métiers de la dentelle Cité de la dentelle et de la mode 135 quai du commerce 62100 calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France Démonstration de savoir-faire des métiers de la dentelle, rencontre avec une wheeleuse (préparation des fils de trame, étape nécessaire au bon fonctionnement des métiers Leavers), un remonteur et une raccommodeuse sur dentelle..

Ces démonstrations sont l’occasion de découvrir les gestes de ces savoir-faire d’exception liés à l’élaboration de la dentelle tissée sur métier Leavers, mais aussi d’échanger avec des professionnels de l’industrie dentellière. Accès libre tout au long de la journée, dans la limite des places disponibles.

