[Rendez-vous d’Exception] Découvrez la fabrication de la dentelle Cité de la dentelle et de la mode Calais Catégories d’Évènement: Calais

Pas-de-Calais

[Rendez-vous d’Exception] Découvrez la fabrication de la dentelle Cité de la dentelle et de la mode, 30 mars 2023, Calais. [Rendez-vous d’Exception] Découvrez la fabrication de la dentelle Jeudi 30 mars, 10h30, 14h00, 15h30 Cité de la dentelle et de la mode Rendez-vous d’exception avec Stéphane Capon et Gilles Lavie Formateurs de l’Unité de Formation des Apprentis (UFA) et les apprentis en préparation du Bac professionnel « Pilote de ligne de production », formation dédiée aux métiers de la dentelle mécanique tissée sur métier Leavers et notament le métier de tulliste « métronome de la dentelle mécanique ».

Des rencontres privilégiées et des temps d’échanges autour de la formation, de la transmission des savoir-faire des métiers de la dentelle mécanique seront proposés au public. Date des Rendez-vous d’Exception : Jeudi 30 mars de 10h30 à 11h30

de 14h à 15h

de 15h30 à 16h30 Programme : Démonstration des apprentis au métier d’art « Tulliste ».

Démonstration des apprentis au métier d’art « Broderie mécanique ».

Echange avec les formateurs sur la section en apprentissage dentelle mécanique. Conditions de réservation : Réservation à cite-dentelle@mairie-calais.fr Cité de la dentelle et de la mode 135 quai du commerce 62100 calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.cite-dentelle.fr/fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://detroit.enthdf.fr/section/ufa/ »}] [{« link »: « mailto:cite-dentelle@mairie-calais.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T10:30:00+02:00 – 2023-03-30T11:30:00+02:00

2023-03-30T15:30:00+02:00 – 2023-03-30T16:30:00+02:00 cfa ufa A. Richard

Détails Catégories d’Évènement: Calais, Pas-de-Calais Autres Lieu Cité de la dentelle et de la mode Adresse 135 quai du commerce 62100 calais Ville Calais Departement Pas-de-Calais Lieu Ville Cité de la dentelle et de la mode Calais

Cité de la dentelle et de la mode Calais Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/calais/

[Rendez-vous d’Exception] Découvrez la fabrication de la dentelle Cité de la dentelle et de la mode 2023-03-30 was last modified: by [Rendez-vous d’Exception] Découvrez la fabrication de la dentelle Cité de la dentelle et de la mode Cité de la dentelle et de la mode 30 mars 2023 Calais Cité de la dentelle et de la mode Calais

Calais Pas-de-Calais