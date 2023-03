[Rendez-vous d’Exception] Visite de l’atelier Max Vincent Cité de la Chaussure, 30 mars 2023, Romans-sur-Isère.

[Rendez-vous d’Exception] Visite de l’atelier Max Vincent Jeudi 30 mars, 14h30 Cité de la Chaussure

Découvrez au travers d’un Rendez-vous d’Exception société artisanale Max Vincent

Depuis 1975, la société artisanale Max Vincent fabrique vos sandales exclusivement en France. A l’origine installée près de Sisteron dans les Alpes de Haute-Provence, l’entreprise a déménagé dans l’agglomération de Romans en 2007 lors de sa reprise par Christian FELIX et Michel BRISSOT. Elle s’est ensuite associée à la société L’Equipe 1083 possédant la marque romanaise de jeans et de chaussures fabriqués en France, 1083.

L’atelier Max Vincent a ainsi été déménagé à la Cité de la Chaussure dans un atelier commun aux deux marques, et la boutique transférée à celle de la Cité.

De formation technique, Christian Félix est arrivé à Romans au début des années 80 pour se former aux métiers de la chaussure. Technicien chez « Charles Jourdan » pendant 10 ans, puis directeur des achats chez « Stéphane Kélian » pendant 10 ans, Christian FELIX est aujourd’hui l’un des derniers témoins de ce savoir-faire transmis de mains en mains son associé Michel Brissot ayant pris sa retraite en 2013.

Nous proposons plus de 40 modèles de sandales pour femme, homme, enfant, tous fabriqués dans notre atelier MAX VINCENT suivant les règles de l’art.

Tous les cuirs sont tannés en France et nous vous proposons plus de 10 coloris au total pour nos modèles catalogue. En complément, nous vous proposons un service de personnalisation à distance et un service de sur-mesure à l’atelier de Romans-sur-Isère

Mais concrètement, comment vos sandales sont-elles fabriquées ? Quelles sont les étapes de production et quelles machines entrent en jeu ?

Il faut en moyenne une heure pour fabriquer une paire de sandales et la fabrication se divise en quatre étapes principales: la coupe, le piquage, le montage et les finitions.

Date du Rendez-vous :

Jeudi 30 mars de 14h30 à 15h30

Conditions de réservation :

Visite gratuite sur inscription en écrivant: contact@maxvincent.fr

Cité de la Chaussure 36 Place Jean Jaurès 26100 Romans Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.maxvincent.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T14:30:00+02:00 – 2023-03-30T15:30:00+02:00

2023-03-30T14:30:00+02:00 – 2023-03-30T15:30:00+02:00

sandales chaussures

Max Vincent