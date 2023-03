[Rendez-vous d’Exception] Visite Guidée des ateliers de fabrication de chaussures Cité de la Chaussure Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

[Rendez-vous d’Exception] Visite Guidée des ateliers de fabrication de chaussures Cité de la Chaussure, 29 mars 2023, Romans-sur-Isère. [Rendez-vous d’Exception] Visite Guidée des ateliers de fabrication de chaussures 29 et 31 mars Cité de la Chaussure Au travers d’un Rendez-vous d’Exception vous visiterez les ateliers de fabrication Cette visite se déroule dans un lieu unique en France comportant des ateliers de fabrication produisant des chaussures vendues directement dans notre magasin multimarques.

Vous pourrez découvrir dans notre atelier les 4 étapes de fabrication d’une chaussure (La Coupe, Le Piquage, Le montage, et le Bichonnage ) grâce à nos artisans. Vous pourrez appréhender les différents gestes de ce métier de chausseur, découvrir un savoir-faire, fruit d’une longue tradition romanaise, et voir les machines en action. Dates des Rendez-vous d’Exception : Mercredi 29 mars de 14h30 à 15h30

Vendredi 31 mars de 10h à 11h Conditions de réservation : Réservez votre place auprès de l’Office de Tourisme au 04 75 02 28 72 Cité de la Chaussure 36 Place Jean Jaurès 26100 Romans Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 02 28 72 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T14:30:00+02:00 – 2023-03-29T15:30:00+02:00

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T11:00:00+02:00 savoir-faire chaussures artisanat circuit-court romans made inb france archer

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Cité de la Chaussure Adresse 36 Place Jean Jaurès 26100 Romans Ville Romans-sur-Isère Departement Drôme Lieu Ville Cité de la Chaussure Romans-sur-Isère

Cité de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

[Rendez-vous d’Exception] Visite Guidée des ateliers de fabrication de chaussures Cité de la Chaussure 2023-03-29 was last modified: by [Rendez-vous d’Exception] Visite Guidée des ateliers de fabrication de chaussures Cité de la Chaussure Cité de la Chaussure 29 mars 2023 Cité de la Chaussure Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme