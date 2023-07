Initiation à l’escrime et démonstrations à Sèvres – Manufacture et Musée nationaux Cité de la Céramique – Sèvres Manufacture et Musée nationaux Sèvres Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Sèvres Initiation à l’escrime et démonstrations à Sèvres – Manufacture et Musée nationaux Cité de la Céramique – Sèvres Manufacture et Musée nationaux Sèvres, 16 septembre 2023, Sèvres. Initiation à l’escrime et démonstrations à Sèvres – Manufacture et Musée nationaux 16 et 17 septembre Cité de la Céramique – Sèvres Manufacture et Musée nationaux Inscriptions sur place – Accès libre dans la limite des places disponibles L’art de manier le fleuret et la précision des gestes des escrimeurs font écho à ceux des artisans de la Manufacture de Sèvres ! Des ateliers d’initiation et des temps de démonstration à destination du grand public.

En partenariat avec BLR92 – Le Club des Hauts-de-Seine Samedi 16 et dimanche 17 septembre

De 14h à 17h

Inscriptions sur place – Accès libre dans la limite des places disponibles

Sous réserve de météo clémente Cité de la Céramique – Sèvres Manufacture et Musée nationaux 2 place de la Manufacture 92310 Sèvres Sèvres 92310 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 29 22 00 http://www.sevresciteceramique.fr https://www.facebook.com/sevres.cite.de.la.ceramique;https://twitter.com/sevresceramique;https://plus.google.com/+SevresciteceramiqueFr/posts [{« type »: « link », « value »: « https://www.sevresciteceramique.fr/ »}] Sèvres Manufacture et Musée nationaux est implanté dans un environnement exceptionnel : aux portes de Paris, à l’orée du domaine de Saint-Cloud et en bord de Seine. Haut lieu de création d’objets d’art en porcelaine depuis le 12ème siècle et de présentation des collections remarquables de céramiques, Sèvres propose des visites guidées en continu de ses ateliers de production et de ses collections. T2 arrêt Musée de Sèvres, M9 arrêt pont de Sèvres, Bus 169 – 179 – 279 – 171 – 426 arrêt Musée de Sèvres Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 © Droits réservés Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Sèvres Autres Lieu Cité de la Céramique - Sèvres Manufacture et Musée nationaux Adresse 2 place de la Manufacture 92310 Sèvres Ville Sèvres Departement Hauts-de-Seine Age min 4 Age max 99 Lieu Ville Cité de la Céramique - Sèvres Manufacture et Musée nationaux Sèvres

Cité de la Céramique - Sèvres Manufacture et Musée nationaux Sèvres Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sevres/