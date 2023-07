Visites, ateliers, rallyes et animations entre amis ou en famille au Musée national de céramique de Sèvres Cité de la Céramique – Sèvres Manufacture et Musée nationaux Sèvres, 16 septembre 2023, Sèvres.

Visites, ateliers, rallyes et animations entre amis ou en famille au Musée national de céramique de Sèvres 16 et 17 septembre Cité de la Céramique – Sèvres Manufacture et Musée nationaux A partir de 2 ans

Une immersion dans l’univers de la céramique, autour du thème du sport : tout au long du week-end, activités ludiques, présentation d’œuvres par les équipes de la conservation et par des élèves de l’Ecole du Louvre, rallye-concours dans les collections, ateliers de modelage et animations à découvrir…

Samedi 16 et dimanche 17 septembre

De 14h à 17h

Entrée libre sans réservation

A partir de 2 ans

Cité de la Céramique – Sèvres Manufacture et Musée nationaux 2 place de la Manufacture 92310 Sèvres Sèvres 92310 Hauts-de-Seine Île-de-France

Sèvres Manufacture et Musée nationaux est implanté dans un environnement exceptionnel : aux portes de Paris, à l'orée du domaine de Saint-Cloud et en bord de Seine. Haut lieu de création d'objets d'art en porcelaine depuis le 12ème siècle et de présentation des collections remarquables de céramiques, Sèvres propose des visites guidées en continu de ses ateliers de production et de ses collections.

© Stéphanie Tetu