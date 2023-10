Randonnée VTT, trail et marche pour le Téléthon Cité de Clairvivre Salagnac Catégories d’Évènement: Dordogne

Salagnac Randonnée VTT, trail et marche pour le Téléthon Cité de Clairvivre Salagnac, 18 novembre 2023, Salagnac. Salagnac,Dordogne VTT – 17km / 30km,

Trail – 12km / 17km,

Marche – 12km / 17km.

Tarif 5€ / 10€ avec repas – au profit du Téléthon..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

Cité de Clairvivre

Salagnac 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mountain biking – 17km / 30km,

Trail – 12km / 17km,

Walking – 12km / 17km.

Price 5? / 10? with meal – in aid of the Telethon. Bicicleta de montaña – 17km / 30km,

Senderismo – 12km / 17km,

Senderismo – 12km / 17km.

Precio 5? / 10? con comida – a beneficio del Teletón. Mountainbike – 17km / 30km,

Trail – 12km / 17km,

Wandern – 12km / 17km.

Tarif 5? / 10? mit Essen – zugunsten des Telethon. Mise à jour le 2023-10-19 par Isle-Auvézère Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Salagnac Autres Lieu Cité de Clairvivre Adresse Cité de Clairvivre Ville Salagnac Departement Dordogne Lieu Ville Cité de Clairvivre Salagnac latitude longitude 45.3204141;1.2258106

Cité de Clairvivre Salagnac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salagnac/