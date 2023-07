Visite guidée de la première cité sanitaire française Cité de Clairvivre Salagnac, 16 septembre 2023, Salagnac.

Visite guidée de la première cité sanitaire française 16 et 17 septembre Cité de Clairvivre Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous au bâtiment DELSUC (centre de Clairvivre). Durée de la visite : 1h30.

« Clairvivre : une ville à la campagne » : Jacqueline Desthomas, historienne, vous emmène à la découverte de cette cité unique en France au cours d’une balade commentée.

Cette balade dans le temps sera suivie d’une diffusion des films d’archives au lieu de mémoire.

Profitez d’un retour dans l’histoire du territoire et aventurez-vous dans les méandres de ce lieu construit au XXe siècle, labellisé Architecture contemporaine remarquable.

Cité de Clairvivre Clairvivre, 24160 Salagnac Salagnac 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine http://vezereardoise.fr https://www.facebook.com/PahVezereArdoise [{« link »: « https://www.clairvivre.fr/ »}] Première cité sanitaire française, créée entre 1930 et 1933, par la Fédération Nationale des Blessés du Poumon et Chirurgicaux (F.N.B.P.C.), Clairvivre est un lieu chargé d’histoire qui a accueilli entre autres, Irène Jolliot-Currie et Gaston Chaissac (1er peintre d’art moderne français).

Actrice engagée dans la Résistance périgordine, Clairvivre a joué un rôle important dans l’histoire nationale.

C’est un exemple de ville utopique destinée aux blessés du poumon de la Première Guerre mondiale pouvant vivre aux côtés de leur famille et dans un environnement propice à la réinsertion sociale.

C’est une architecture moderne unique en son genre qui témoigne de la reconnaissance de la nation envers ses soldats. La faculté de médecine de Strasbourg s’y est repliée pendant la Seconde Guerre mondiale. Sanatorium de style international. Pavillons, hôtel, magasin, hôpital, garage, imprimerie, parc.

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

