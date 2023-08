Levez les yeux : sur le patrimoine de Clairac, avec les élèves de l’école élémentaire Cité de Clairac Clairac, 15 septembre 2023, Clairac.

Levez les yeux : sur le patrimoine de Clairac, avec les élèves de l’école élémentaire Vendredi 15 septembre, 14h00 Cité de Clairac Gratuit. Sur inscription. Les participants sont exclusivement les élèves de l’école élémentaire, qui sont automatiquement inscrits.

La Société des Amis de Clairac organise une promenade-découverte patrimoniale en collaboration avec les élèves de l’école élémentaire de Clairac, répartis en 5 groupes correspondant aux classes allant du CP au CM2. Chaque classe, accompagnée de son maître ou de sa maîtresse, ainsi que d’un « Ami de Clairac », sera guidée le long d’un parcours original.

À travers des questions adaptées à l’âge des enfants, ces derniers seront encouragés à « lever les yeux » vers quelques sites ou monuments de Clairac, une cité médiévale riche qui cache le long de ses ruelles des maisons médiévales, une abbaye, des fontaines, une église, des temples, et bien d’autres encore. Cette expérience sera également l’occasion d’évoquer les anciens métiers aujourd’hui disparus.

Cité de Clairac 47320 Clairac Clairac 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine http://www.clairac.com http://www.amisdeclairac.com Si la fondation de Clairac par Charlemagne relève peut-être de la légende, l’ancienneté de ce pittoresque village perché sur une boucle du Lot est incontestable. La richesse de ses terres fit la fortune de ses habitants et de son abbaye bénédictine et des habitants. Le don de celle-ci par Henri IV au chapitre de Saint-Jean-de-Latran en 1604 permet au chef de l’État d’en être, aujourd’hui encore, chanoine d’honneur. Clairac fut aussi l’un des foyers de la Réforme en France, et la Révocation de l’Édit de Nantes en 1685 provoqua la création d’une importante diaspora huguenote à travers le monde. Parkings : place Viçose, place du Fort.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T16:00:00+02:00

©Société des amis de Clairac