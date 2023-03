La Cité Danzas, Cité des métiers d’art, ouvre les portes ! Cité Danzas Saint-Louis Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

La Cité Danzas, Cité des métiers d’art, ouvre les portes ! Cité Danzas, 1 avril 2023, Saint-Louis. La Cité Danzas, Cité des métiers d’art, ouvre les portes ! 1 et 2 avril Cité Danzas La Cité DANZAS s’ouvre au public :

Comme chaque année, la Cité des Métiers d’art et rares ouvre grand ses portes afin que la vingtaine d’artisans pensionnés et les artisans d’art invités puissent présenter leurs dernières créations au grand public.

La Cité sera ouverte les samedi 1er et dimanche 2 avril prochain de 11 heures à 18 heures. Des démonstrations de savoir-faire seront proposées au public tout le long de ces deux journées d’ouverture.

Une petite restauration salée et sucrée ainsi que des boissons chaudes et froides seront également proposées. Cité Danzas 12 rue Théo Bachmann Saint-Louis 68300 Bourgfelden Haut-Rhin Grand Est

