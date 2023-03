Présentation du travail d’un restaurateur d’oeuvres d’art Cité Danzas, 1 avril 2023, Saint-Louis.

Présentation du travail d’un restaurateur d’oeuvres d’art, diverses problématiques de conservation intéressantes.

Présentation de l’atelier et des outils du restaurateur. Etapes de travail sur les oeuvres d’art depuis rapport de l’état de conservation en passant par le programme de restauration, nettoyage de l’oeuvre, élimination des vernis et repeints, consolidation du support. Conservation esthétique – retouche et reconstruction.

Présentation de la documentation photographique des projets de conservation les plus intéressants.

Le vernissage d’une image, une opération importante dans le travail d’un restaurateur. Sécurités des oeuvres d’art et conditions de conservation.

La peinture que j’ai dans ma collection familiale a-t-elle une valeur ? Que faire pour en savoir plus sur les oeuvres d’art, leur valeur et leur origine.

Cité Danzas 12 rue Théo Bachmann Saint-Louis 68300 Bourgfelden Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0618681537 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.art-conservation-restoration.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

restaurateur d’oeuvres d’art

Atelier de restauration de tableau