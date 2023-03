Atelier ouvert Cité Danzas Saint-Louis Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Atelier ouvert Cité Danzas, 1 avril 2023, Saint-Louis. Atelier ouvert 1 et 2 avril Cité Danzas Mon atelier sera ouvert tout le weekend. Cela vous permettra de découvrir mon univers, ma façon de travailler et mes dernières réalisations.

Je réalise des objets de décoration. Chaque création commence par une bonne dose d’inspiration végétale. Les objets réalisés sont en textile rigidifié (coton), bois et papier. Vous serez plongés entre suspensions florales, des mobiles très poétiques, ou décoration à poser comme pour les tiges végétales dans leur socle en bois. Mais vous déouvrirez également des affiches en risographie de plante imaginaire ou des herbiers aux plantes surprenantes créées à partir de mes propres photographies.

Cité Danzas 12 rue Théo Bachmann Saint-Louis 68300 Bourgfelden Haut-Rhin Grand Est

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 décoration intérieure – objets de décoration – design textile – objet textile Lou_d’Adelaide

