Démonstration de techniques avec la porcelaine Cité Danzas, 1 avril 2023, Saint-Louis. Démonstration de techniques avec la porcelaine 1 et 2 avril Cité Danzas Lors des portes ouvertes, je ferai la démonstration deux techiques que j’utilise pour travailler: la technique à la plaque et celle du coulage. Deux techniques totalement différentes.

J’expliquerai en quoi elles consistent, quels en sont les avantages/désavantages, différences etc. et pour quels types de réalisations elles se prêtent le mieux.

J'expliquerai aussi comment se font les cuissons, je montrerai comment se charge le four et quelles étapes sont nécessaires ( préparation au premier enfournement, cuisson biscuit, émaillage, deuxième cuisson) pour arriver à la pièce cuite finale.

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

