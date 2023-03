Atelier de facture d’orgues Cité Danzas, 1 avril 2023, Saint-Louis.

Atelier de facture d’orgues 1 et 2 avril Cité Danzas

Présentation de la création d’orgues à tuyaux de bois nomades, inspirés des instruments anciens, de la renaissance au 18e siècle : bref historique, explications des différentes parties et leur fonctionnement, leur construction et les différentes essences de bois utiisées, démonstration de l’harmonisation des tuyaux et de l’accordage final.

Un petit orgue de deux registres, réalisé en 2002 et présent dans l’atelier, permettra d’entendre les différentes couleurs sonores des tuyaux de bois. Le clavier de l’instrument sera ouvert aux visiteurs qui souhaitent essayer le toucher si particulier de l’orgue, amateurs apportez vos partitions !

Cité Danzas 12 rue Théo Bachmann Saint-Louis 68300 Bourgfelden Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « luc.meurice@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +33645100799 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.saint-louis.fr/Luc-Meurice-Facteur-d-orgue-en-bois/4105/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

orgue orgue à tuyaux

Orgue d’inspiration 17e allemand – 2019 – Atelier Luc Meurice