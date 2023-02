La cave à laine Atelier Ouvert Cité Danzas Saint-Louis Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

La cave à laine Atelier Ouvert Cité Danzas, 1 avril 2023, Saint-Louis. La cave à laine Atelier Ouvert 1 et 2 avril Cité Danzas J’ouvre mon atelier pour accueillir le public et montrer les réalisations de teinture, couture et tricot que je crée avec mes mains et mon esprit. J’expliquerai les différentes techniques, réalisations et démarches écologiques de ma micro entreprise, de l’attention à l’eau, aux matériels, et à l’environnement, en passant par des solutions simples, mais rigoureuses. De la toile brute à la couleur, de la couleur au sac, du fil à le châle, dans un parcours harmonieux et féerique, fait des couleurs, fils, et créativité au service de la beauté. Cité Danzas 12 rue Théo Bachmann 68300 Saint Louis Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T09:00:00+00:00 – 2023-04-02T14:00:00+00:00

