A la découverte du Voctachord Cité Danzas, 1 avril 2023, Saint-Louis.

Électronicien de formation, Jean-Pierre Limousin a travaillé pendant plus de 20 ans dans l’électronique puis la maîtrise de l’énergie, avant d’opérer une transition en 2009 vers ce nouveau domaine qui le passionne, celui de la relation entre sons et soins par la relaxation.

Ne trouvant pas l’instrument qu’il souhaitait, Jean-Pierre LIMOUSIN a décidé de le créer, en s’inspirant d’instruments existants, avec l’appui des savoir-faire traditionnels de la facture instrumentale et plus particulièrement des instruments de la lutherie, famille à la laquelle ses instruments se rattachent.

Ainsi héritant des techniques constructives développées pour de nombreux instruments à cordes pincées ou frappées, le Voctachord est construit en érable et épicéa, et ses 46 cordes sont toutes accordées sur la même note, ce qui contribue à sa richesse harmonique. Outre sa taille et son système d’accordage fin, il se différencie surtout des autres Monochords par son chevalet mobile qui permet de changer rapidement la tonalité de toutes les cordes, un aspect important pour les thérapeutes et musiciens.

Utilisé comme dossier d’un « siège sonore », le Voctachord offre ainsi un effet relaxant et apaisant et pendant ces 2 jours, vous pourrez venir vous asseoir sur le Voctachord pour en ressentir les vibrations ou simplement écouter la mélodie des harmoniques, ou bien jouer quelques minutes pour la personne de votre choix (il n’est pas nécessaire d’être musicien).

Cité Danzas 12 rue Théo Bachmann 68300 Saint Louis Saint-Louis 68300 Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T17:00:00+00:00