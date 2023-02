Back to type Cité Danzas Saint-Louis Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Back to type 1 et 2 avril Cité Danzas L'idée première de Back To Type est de se réunir au sein d'un même atelier. Une structure de travail commune qui permette de créer, expérimenter et aussi de partager, transmettre et construire des projets.

La cité des métiers d’art Danzas situé à Saint-Louis accueille Back To Type et fournit un environnement propice au développement du collectif.

Le projet de Back To Type repose essentiellement sur 4 axes :

La création, la promotion et la diffusion des arts visuels.

La création artistique et graphique : lettrages, fresques urbaines, signalétiques, logos et typographies.

L’animation d’ateliers en milieu scolaire, centres socioculturels, événements privés, ateliers sur mesure.

L’organisation d’événements artistiques : expositions, conférences, performances live, soirées projection. Cité Danzas 12 rue Théo Bachmann Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00

