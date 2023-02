Peintre en lettres Cité Danzas Saint-Louis Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Saint-Louis

Peintre en lettres Cité Danzas, 1 avril 2023, Saint-Louis. Peintre en lettres 1 et 2 avril Cité Danzas Ouverture de l’atelier de peintre en lettres, présentation de différentes techniques autour du dessin de lettres

L’atelier Oncle John propose un travail de lettrage et de décoration qui s’adapte aux différents supports comme le bois, le métal ou le verre.

L’atelier peut également être sollicité pour peindre directement sur les murs, que ce soit à la bombe ou au pinceau.

Création d’enseignes, de vitrines, de logos, et d’objets de décoration en gardant un savoir-faire authentique et original.

L’atelier sera ouvert et vous pourrez découvrir un univers graphique et coloré. Cité Danzas 12 rue Théo Bachmann Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Saint-Louis Autres Lieu Cité Danzas Adresse 12 rue Théo Bachmann Ville Saint-Louis lieuville Cité Danzas Saint-Louis Departement Haut-Rhin

Cité Danzas Saint-Louis Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-louis/

Peintre en lettres Cité Danzas 2023-04-01 was last modified: by Peintre en lettres Cité Danzas Cité Danzas 1 avril 2023 Cité Danzas Saint-Louis Saint Louis

Saint-Louis Haut-Rhin