Saint-Louis

Réparation-restauration et nettoyage des tapis-kilims Cité Danzas, 27 mars 2023, Saint-Louis. Réparation-restauration et nettoyage des tapis-kilims 27 mars – 2 avril Cité Danzas L’art et les tapis persans ont une longue histoire de 3000 ans, aujourd’hui, Ali sait,en fonction du tapis qui lui est confié, reconnaître l’âge de la pièce et son origine grâce à l’analyse de la technique utilisée.

« Comme le vin, chaque tapis a sa spécificité », confie-t-il. Il répare et nettoie des tapis persans, kilims (tapis tissés) et autres textiles noués ou brodés grâce à des outils provenant d’Iran. Le travail est méticuleux : « chaque matière, chaque tapis a son propre outil et de la laine,presque tous venaient de l’Iran». Cité Danzas 12 rue Théo Bachmann Saint-Louis 68300 Bourgfelden Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.saint-louis.fr/Ali-Lashgari-Restaurateur-de-tapis-et-textiles-anciens/4107/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:00:00+02:00 – 2023-03-27T17:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00 tapis-nettoyage ali.lashgari@orange.fr refait les franges et lissier et point d’arret de franges et nettoyages de tapis.

