Maz’d’été – Exposition « L’être, l’autre et l’entre » Jeudi 10 août, 11h30 Cité Cochennec Gratuit sur inscription

Après avoir brassé la construction-déconstruction en mots et en matière, on quitte les cités d’Aubervilliers pour le palais de Tokyo.

Rendez-vous le 10 août pour découvrir l’exposition L’être, l’autre et l’entre par Marie-Claire Messouma Manlanbien.

Heure de départ à venir depuis les cités Cochennec et Péri

Le projet est itinérant. De la Cité Cochennec à la cité Gabriel Péri, nous nous installons en pied d'immeubles pour rencontrer les habitant.e.s et partager avec eux un temps de réflexion et de création plastique autour des notions de construction et déconstruction.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-10T11:30:00+02:00 – 2023-08-10T18:00:00+02:00

© Suzane Brun & La Fine Compagnie