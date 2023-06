Maz’d’été – « Construction-déconstruction » Cité Cochennec Aubervilliers, 24 juillet 2023, Aubervilliers.

Maz’d’été – « Construction-déconstruction » 24 – 26 juillet Cité Cochennec Gratuit et sans condition

Du lundi 24 au mercredi 26 juillet, rendez-vous à la Cité Cochennec ! « Construction-déconstruction », on passe à l’action dans le cadre d’un chantier de fabrication de panneaux encastrables aux couleurs et aux formes variées – destinés ensuite à se manipuler sans limites dans des jeux d’assemblage et désassemblage.

Un vidéaste suivra ponctuellement ce temps de construction et offrira aux participant.e.s de se saisir de la caméra pour donner à voir leur propre regard.

Le module Maz’d’été s’intègre dans le projet plus vaste de la Mazette ! un média de rue poétique fabriqué par les habitant.e.s d’un quartier, à partir de leur réel et de leurs imaginaires et qui donne lieu à des performances partagées avec les artistes de la compagnie.

Cité Cochennec 114 rue Charles Tillon 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Robespierre – Cochennec – Péri Seine-Saint-Denis Île-de-France 07 60 57 27 35 http://lafinecompagnie.com https://www.facebook.com/LaFineCompagnie/ Le projet est itinérant. De la Cité Cochennec à la cité Gabriel Péri, nous nous installons en pied d’immeubles pour rencontrer les habitant.e.s et partager avec eux un temps de réflexion et de création plastique autour des notions de construction et déconstruction.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T14:30:00+02:00 – 2023-07-24T18:00:00+02:00

2023-07-26T14:30:00+02:00 – 2023-07-26T18:00:00+02:00

© Suzane Brun & La Fine Compagnie