Maz’d’été – Questionnements partagés Cité Cochennec Aubervilliers, 19 juillet 2023, Aubervilliers.

Maz’d’été – Questionnements partagés 19 et 20 juillet Cité Cochennec gratuit et sans condition

Rendez-vous gourmand mercredi 19 juillet à la cité Cochennec et jeudi 20 juillet à la Cité Péri pour commencer à construire une relation de création…

Autour d’un goûter ouvert, nous partagerons nos questions (Ce qui se fait et ce qui ne se fait pas ? Ce que l’on rêve d’être et ce sur quoi on bute ? Ce que l’on ne montre pas, ce que l’on garde et ce dont on se défait ?) et nos envies (Explorer ensemble les espaces sociaux dans lesquels nous évoluons et voir comme s’y nouent les fils de l’intime et du politique). Feuilles grand et petit format, marqueurs, stylos et enregistreuses seront les outils qui nous permettront de nous lancer dans des jeux d’écriture et dans les premières expressions radiophoniques.

Cité Cochennec 114 rue Charles Tillon 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Robespierre – Cochennec – Péri Seine-Saint-Denis Île-de-France 07 60 57 27 35 http://lafinecompagnie.com https://www.facebook.com/LaFineCompagnie/ Le projet est itinérant. De la Cité Cochennec à la cité Gabriel Péri, nous nous installons en pied d’immeubles pour rencontrer les habitant.e.s et partager avec eux un temps de réflexion et de création plastique autour des notions de construction et déconstruction.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T16:00:00+02:00 – 2023-07-19T17:30:00+02:00

2023-07-20T16:00:00+02:00 – 2023-07-20T17:30:00+02:00

©suzanbrun&LaFineCompagnie