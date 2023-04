Visite de la cité cheminote de Mitry-Mory Cité cheminote de Mitry-Mory Mory Catégories d’évènement: Mory

Seine-et-Marne

Visite de la cité cheminote de Mitry-Mory Cité cheminote de Mitry-Mory, 4 juin 2023, Mory. Visite de la cité cheminote de Mitry-Mory Dimanche 4 juin, 15h00 Cité cheminote de Mitry-Mory Visite sur inscription auprès de l’accueil du musée ARCHEA. Dans l’entre-deux-guerres, les compagnies de chemin de fer sont nombreuses à créer des équipements au service de leurs employés. Plusieurs logements sont ainsi construits pour les cheminots sous la forme de cités-jardins, qui est alors la nouvelle forme d’urbanisme privilégiée pour le bien-être des ouvriers. C’est le cas de la cité de la compagnie des chemins de fer du Nord à Mitry-Mory. La visite permettra de découvrir cette riche histoire ouvrière à l’occasion d’une balade dans le quartier ainsi que l’originalité de cet urbanisme qui accorde une grande importance à la place des jardins dans l’environnement des maisons. Cette balade est proposée par le musée ARCHÉA dans le cadre de son exposition Patrimoines à la carte. À la découverte de Roissy Pays de France. Elle est proposée également à l’occasion du Printemps des cités-jardins 2023, porté par l’association régionale des cités-jardins d’Île-de-France. Cette 12ème édition du Printemps des cités-jardins, intitulée “Des cités-jardins au naturel” se déroule du samedi 27 mai au dimanche 11 juin 2023. Cité cheminote de Mitry-Mory Rue de la Garenne Mitry-Mory Mory 77290 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0134090102 »}, {« type »: « link », « value »: « https://archea.roissypaysdefrance.fr/activites/formulaire-de-reservation-des-visites-darchea »}] [{« link »: « https://archea.roissypaysdefrance.fr/expositions/expositions-temporaires/patrimoines-a-la-carte-a-la-decouverte-de-roissy-pays-de-france »}, {« link »: « https://www.citesjardins-idf.fr/le-printemps-des-cites-jardins/edition-2023/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:30:00+02:00

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:30:00+02:00 JY Lacôte / ARCHEA – Roissy Pays de France

Détails Catégories d’évènement: Mory, Seine-et-Marne Autres Lieu Cité cheminote de Mitry-Mory Adresse Rue de la Garenne Mitry-Mory Ville Mory Departement Seine-et-Marne Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Cité cheminote de Mitry-Mory Mory

Cité cheminote de Mitry-Mory Mory Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mory/

Visite de la cité cheminote de Mitry-Mory Cité cheminote de Mitry-Mory 2023-06-04 was last modified: by Visite de la cité cheminote de Mitry-Mory Cité cheminote de Mitry-Mory Cité cheminote de Mitry-Mory 4 juin 2023 Cité cheminote de Mitry-Mory Mory Mory

Mory Seine-et-Marne