Visite commentée de la Cité Berliet historique

Visite de la Cité Berliet voulue et construite il y a un siècle par le patron paternaliste visionnaire Marius Berliet, pour qui humanisme et projet industriel ambitieux n'avait rien d'incompatible…

Il y a 100 ans, Marius Berliet se lançait dans l'aventure de sa vie avec la construction des usines Berliet de Vénissieux et Saint-Priest. La Cité ouvrière Berliet naquit à cette époque, au milieu d'un ensemble industriel ingénieux (toujours actif de nos jours), volonté de ce patron paternaliste pour qui humanisme et projet industriel ambitieux n'avait rien d'incompatible.. Elle fut au service des usines, et le lieu de passage de nombreux employés Berliet qui trouvèrent ici le toit dont ils rêvaient, toit si difficile à trouver à une époque ou la crise du logement était à son apogée.

Paul Berliet poursuivit l'œuvre de son père dans le même esprit modernisant les villas, édifiant de nouvelles constructions, entretenant les voies, l'espace public, afin que la Cité soit un lieu de vie agréable.

Au cour de la visite, les différentes phases de sa construction vous seront dévoilées, de sa création pendant la Première Guerre mondiale jusqu'aux années 1960, de ses heures de gloire à ses heures les plus sombres après le bombardement de mai 1944, de sa renaissance à partir de 1950, de son ordonnancement atypique à l'américaine et de son ingénieux mode de répartition de l'habitat directement inspiré du « Carré de Mulhouse ».

Le caractère particulier de la partie originale de la Cité Berliet lui vaut d'être répertoriée à l'Inventaire Général du Patrimoine Culturel. Les finalités de la construction (au cœur de la Cité) de la Ferme Berliet, son rôle sanitaire et social, vous seront également expliqués

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

