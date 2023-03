Conférence de Katell Chantreau Cité Allende, Salle audio, Lorient Lorient Catégories d’Évènement: Lorient

Morbihan

Conférence de Katell Chantreau Cité Allende, Salle audio, Lorient, 15 mars 2023, Lorient. Conférence de Katell Chantreau Mercredi 15 mars, 18h30 Cité Allende, Salle audio, Lorient Gratuit Conférence en breton avec Katell Chantreau. Qu’en est-il de l’utilisation du breton à la maison par les parents bretonnants ? Autant de pratiques différentes que de parents. Les choix linguistiques, comme de nombreux autres choix, ne relèvent pas que de la volonté individuelle. Plusieurs éléments rentrent en ligne de compte : l’âge et le mode d’apprentissage du breton, la valeur donnée à la langue dans le parcours personnel, le sentiment de compétence, le genre, le ou la conjoint(e), les enfants, le réseau de soutien, etc. Cité Allende, Salle audio, Lorient 12 rue Colbert, Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T18:30:00+01:00 – 2023-03-15T20:00:00+01:00

2023-03-15T18:30:00+01:00 – 2023-03-15T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Lorient, Morbihan Autres Lieu Cité Allende, Salle audio, Lorient Adresse 12 rue Colbert, Lorient Ville Lorient Departement Morbihan Lieu Ville Cité Allende, Salle audio, Lorient Lorient

Cité Allende, Salle audio, Lorient Lorient Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lorient/

Conférence de Katell Chantreau Cité Allende, Salle audio, Lorient 2023-03-15 was last modified: by Conférence de Katell Chantreau Cité Allende, Salle audio, Lorient Cité Allende, Salle audio, Lorient 15 mars 2023 Cité Allende lorient Lorient Lorient Salle audio

Lorient Morbihan