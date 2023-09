Visite de la cité administrative de Tulle Cité administrative Tulle Catégories d’Évènement: Corrèze

Tulle Visite de la cité administrative de Tulle Cité administrative Tulle, 15 octobre 2023, Tulle. Visite de la cité administrative de Tulle Dimanche 15 octobre, 14h00 Cité administrative Gratuit. Entrée libre par groupes. Située à l’articulation de la vieille ville et du quartier de la gare du XIXe siècle, la Cité Administrative de Tulle est une œuvre marquante dans le paysage de Tulle. Jean Montalat, maire de Tulle et député de la Corrèze, participe à cette volonté d’affirmer le statut du chef-lieu de la Préfecture.

Ainsi, conçue comme un véritable signe de modernité, la tour est devenue un véritable objet architectural, devenu aujourd’hui emblématique de la Ville de Tulle. Des travaux importants de réhabilitation visant à l’amélioration énergétique y sont engagés depuis 2023.

Elle a été labellisée « Patrimoine du XXe siècle » en 2010, désormais appelée « Architecture Contemporaine Remarquable ». Cité administrative Place Martial Brigouleix, 19000 Tulle Tulle 19000 Le Trech Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 21 80 00. Parking place Martial Brigouleix. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00 ©Hervé David Architecte Détails Catégories d’Évènement: Corrèze, Tulle Autres Lieu Cité administrative Adresse Place Martial Brigouleix, 19000 Tulle Ville Tulle Departement Corrèze Lieu Ville Cité administrative Tulle latitude longitude 45.264737;1.769335

Cité administrative Tulle Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tulle/