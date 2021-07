Orléans La Charité-sur-Loire Loiret, Orléans Citations en famille La Charité-sur-Loire Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Citations en famille La Charité-sur-Loire, 18 août 2021-18 août 2021, Orléans. Citations en famille

La Charité-sur-Loire, le mercredi 18 août à 16:00

À quoi servent les mots ? Quel est ton mot préféré ? Parsemé de jeux et de devinettes, ce parcours permet de découvrir en famille et de façon ludique les citations peintes sur les murs et vitrines de la ville tout en se sensibilisant au patrimoine.

Tarif : 5€ (tarif réduit enfant et demandeur d’emploi 3€)

À la découverte des citations La Charité-sur-Loire place sainte croix Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-18T16:00:00 2021-08-18T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La Charité-sur-Loire Adresse place sainte croix Ville Orléans lieuville La Charité-sur-Loire Orléans