Citamix Besançon, 10 mars 2022

Citamix Citadelle 99 Rue des Fusillés de la Résistance Besançon

2022-03-10 – 2022-03-10

Besançon Doubs Besançon

Vous êtes étudiant et aimez les défis? CITAMIX est fait pour vous!

Un hackathon culturel pour les étudiants à la Citadelle!

Par groupe de 5 ou 6 réunissant plusieurs talents, coopérez pour inviter le public à voir plus grand en créant un outil de médiation innovant! l’objectif est non seulement de concevoir mais aussi de construire un prototype permettant une réflexion autour de la Citadelle. Présentez et faites tester votre création au public qui votera pour son projet coup de cœur!

Tout au long de l’événement vous serez accompagnés par des professionnels de divers horizons. Vous constituerez votre équipe sur place en vous associant à des étudiants de filières différentes.

Du 10 au 13 mars 2022

Pendant 3 jours + 1 nuit, venez jouer avec l’œuvre de Vauban et laissez libre cours à votre imagination :

Jeudi 10 mars, 18 h – 1 h du matin

Vendredi 11 mars, 9 h – 18 h

Samedi 12 mars, 9 h – 21 h

Dimanche 13 mars, 10 h – 17 h

Participation gratuite, repas inclus.

Inscriptions avant le 26 janvier 2022

Renseignements et inscriptions : gaelle.cavalli@citadelle.besancon.fr

gaelle.cavalli@citadelle.besancon.fr https://www.citadelle.com/actualites/vous-etes-etudiant-et-aimez-les-defis-citamix-est-fait-pour-vous/

