Citadelle secrète Besançon, 15 mai 2022, Besançon.

Citadelle secrète Rue des Fusillés de la Résistance Citadelle Besançon

2022-05-15 – 2022-05-15 Rue des Fusillés de la Résistance Citadelle

Besançon Doubs

3 3 EUR Visite Citadelle secrète

Dimanche 15, 22 et 29 mai 2022 à 15h30- 16h45

Le 5, 6 et 12 juin à 15h30

Du 9 juillet au 28 août tous les jours sauf les mercredis et dimanches.

Un parcours permettant une découverte optimale du chef-d’œuvre de Vauban, incluant la première galerie souterraine du site, dite « communication 110 », ouverte au public. Longue de 127 mètres, cette galerie souterraine permettait aux soldats, à l’époque de Vauban, une circulation et un repli optimal en cas d’attaque.

La Citadelle se réserve le droit d’interdire l’accès à la Galerie pour des raisons de sécurité et/ou pour cause de mauvaises conditions météorologiques.

Durée : Environ 1h15

Lieu : Front royal

Public concerné : tout public

Tarifs : 3€ Adulte | 2€ 8-17 ans

sem.citadelle@citadelle.com +33 3 81 87 83 33 http://www.citadelle.com/fr/evenements-citadelle/visites.html

dernière mise à jour : 2022-04-11 par