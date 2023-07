À la Découverte des Remparts de la Citadelle ! Citadelle – Musée National de la Marine Port-Louis, 16 septembre 2023, Port-Louis.

Du fort de l’Aigle du XVIème siècle à la citadelle occupée par l’armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale, découvrez 400 ans d’histoire de la citadelle de Port-Louis !

La citadelle élevée par les Espagnols qui occupèrent Port-Louis lors des guerres de religion, a été remaniée et agrandie sous Louis XIII de 1616 à 1622. Cette construction imposante abrite plusieurs types de collections axées autour de l'histoire maritime locale et du passé de la place forte. Elle acquit sa renommée au XVIIe siècle avec le développement du port et des magasins de L'Orient (Lorient) avant de connaître l'oubli.

