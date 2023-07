Visite guidée d’une Citadelle de Vauban Citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-Pied-de-Port Visite guidée d’une Citadelle de Vauban Citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port, 16 septembre 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port. Visite guidée d’une Citadelle de Vauban Samedi 16 septembre, 11h00 Citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port Gratuit. Sur inscription auprès de l’office de tourisme. Découvrez la Citadelle de Vauban et ses sous-terrains dans le cadre d’une visite guidée, monument classé au titre des Monuments historiques. Citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port Collège la Citadelle, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 37 00 92 http://www.st-jean-pied-de-port.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 37 03 57 »}] Citadelle située au sommet de la montagne de Mendiguren et dominant la ville. Place forte ayant joué un rôle stratégique dans l’histoire du franchissement des Pyrénées par Roncevaux. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00 ©Mairie de Saint-Jean-Pied-de-Port Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-Pied-de-Port Autres Lieu Citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port Adresse Collège la Citadelle, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port Ville Saint-Jean-Pied-de-Port Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port

Citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-pied-de-port/